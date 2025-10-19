Российские военные прошли на корточках восемь километров в подземной трубе
В декабре 2023 года бойцы группировки «Восток» провели операцию под Новомихайловкой в ДНР, преодолев 8-километровую подземную трубу под минным полем ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что операция, выполненная в условиях строгой секретности, стала первой такого рода, еще до аналогичных эпизодов в Авдеевке и Судже.
Командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады старший лейтенант Николай Токарчук отметил, что труба имела большое тактическое значение, а действия не фиксировались на видео для сохранения эффекта внезапности. По его словам, бойцы прошли по трубе под двухрядным минным полем, неожиданно для противника, подорвали выход через километр, после чего штурмовики захватили вражеский опорный пункт в лесополосе. В дальнейшем по этой трубе наши войска прошли непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка, отметил Токарчук.
В марте начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в операции по проходу по трубе газопровода в Суджу приняли участие более 600 российских штурмовиков, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
