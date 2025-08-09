Россияне рассказали, как книги влияют на их настроение и эмоции

В преддверии Всемирного дня книголюбов, который ежегодно отмечается 9 августа, литературная платформа независимых авторов «Литнет» провела масштабное исследование, посвященное анализу влияния книг на настроение и эмоции читателей.

Так, 84% опрошенных людей читают книги каждый день. 12% респондентов читают книги 3–5 раз в неделю. 2% читают книги один раз в неделю.

Еще 55% респондентов признались, что чувствуют спокойствие, когда начинают читать книгу. 38% находятся в мечтательном настроении, 31% испытывает вдохновение, 30% пребывают в задумчивом состоянии, 24% чувствуют себя счастливыми, а скучают или грустят — по 15% соответственно.

Кроме того, 89% опрошенных отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется. 35% утверждают, что настроение всегда меняется в лучшую сторону, становится более радостным и спокойным. 65% говорят, что все индивидуально и их настроение напрямую зависит от книги, которую они взяли в руки.

В опросе приняли участие 1215 книголюбов из всех регионов России.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечала, что серия романов о Гарри Поттере является сакральной и наиважнейшей историей, вышедшей за пределы детской и подростковой литературы, поскольку эти книги учат детей и взрослых состраданию, смелости, самопожертвованию, смекалке и мудрости.

