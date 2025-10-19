Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа

По данным армейской пресс-службы, атаки были проведены в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня ранее в воскресенье.

Военные уточнили, что среди целей были склады оружия, военная инфраструктура, огневые позиции и другие объекты, связанные с террористической деятельностью. Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударе по шестикилометровому подземному маршруту, принадлежавшему ХАМАС, с использованием истребителей ВВС и более 120 единиц боеприпасов.

Ранее портал Ynet, ссылаясь на палестинские источники, сообщил, что израильская армия впервые атаковала районы сектора Газа, которые ранее не подвергались обстрелам из-за присутствия там заложников.

Накануне власти Газы заявили, что за восемь дней с момента вступления в силу перемирия ЦАХАЛ нарушил режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

