В Max опровергли информацию об утечке данных мессенджера

В Max подчеркнули, что сведения распространяются анонимными источниками и не имеют под собой оснований, а персональные данные пользователей надёжно защищены.

В пресс-службе также уточнили, что специалисты центра безопасности платформы проанализировали публикацию, появившуюся в даркнете, и пришли к выводу, что представленная компиляция данных никак не связана с Max. Кроме того, авторы фейка, по данным платформы, ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал.

Ранее в даркнете появилось объявление о продаже якобы скомпрометированной базы данных пользователей Max, в которой, по утверждению продавца, содержится более 46,2 миллиона записей.

В начале сентября среднесуточная аудитория национального мессенджера Max выросла до 13,7 млн пользователей, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».