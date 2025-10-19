В Max опровергли информацию об утечке данных мессенджера
Информация об утечке базы данных пользователей национального мессенджера Max не соответствует действительности и является фейком. Об этом заявили в пресс-службе Max, комментируя сообщения СМИ.
В Max подчеркнули, что сведения распространяются анонимными источниками и не имеют под собой оснований, а персональные данные пользователей надёжно защищены.
В пресс-службе также уточнили, что специалисты центра безопасности платформы проанализировали публикацию, появившуюся в даркнете, и пришли к выводу, что представленная компиляция данных никак не связана с Max. Кроме того, авторы фейка, по данным платформы, ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал.
Ранее в даркнете появилось объявление о продаже якобы скомпрометированной базы данных пользователей Max, в которой, по утверждению продавца, содержится более 46,2 миллиона записей.
В начале сентября среднесуточная аудитория национального мессенджера Max выросла до 13,7 млн пользователей, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
