Три человека погибли, семь машин повреждены в ДТП в Новгородской области

По данным ГИБДД, около 16:00 по московскому времени на 43-м км трассы Новгород — Псков водитель Hyundai Sonata при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Cerato.

Водитель Kia и двое пассажиров, включая несовершеннолетнего ребёнка, погибли на месте. Ещё пять автомобилей получили повреждения в результате аварии.

Накануне три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».