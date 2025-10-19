Три человека погибли, семь машин повреждены в ДТП в Новгородской области

В ДТП в Шимском округе Новгородской области погибли три человека, повреждены семь автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове

По данным ГИБДД, около 16:00 по московскому времени на 43-м км трассы Новгород — Псков водитель Hyundai Sonata при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Cerato.

Водитель Kia и двое пассажиров, включая несовершеннолетнего ребёнка, погибли на месте. Ещё пять автомобилей получили повреждения в результате аварии.

Накануне три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
