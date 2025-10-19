Гладков: Боец «Орлана» погиб, четверо ранены при атаке БПЛА в Белгородской области
Один боец подразделения «Орлан» погиб, ещё четверо получили ранения в результате атаки беспилотника в селе Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, бойцы пострадали при выполнении боевого задания. Четверо пострадавших были госпитализированы, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Подразделение «Орлан» взаимодействует с Росгвардией и участвует в обеспечении безопасности населения и охране стратегически важных объектов на территории Белгородской области.
Ранее два бойца подразделения «Орлан» были ранены в Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
