Гладков: Боец «Орлана» погиб, четверо ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Один боец подразделения «Орлан» погиб, ещё четверо получили ранения в результате атаки беспилотника в селе Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Два бойца «Орлана» пострадали в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ

По его словам, бойцы пострадали при выполнении боевого задания. Четверо пострадавших были госпитализированы, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделение «Орлан» взаимодействует с Росгвардией и участвует в обеспечении безопасности населения и охране стратегически важных объектов на территории Белгородской области.

Ранее два бойца подразделения «Орлан» были ранены в Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

