Гладков: Боец «Орлана» погиб, четверо ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

По его словам, бойцы пострадали при выполнении боевого задания. Четверо пострадавших были госпитализированы, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделение «Орлан» взаимодействует с Росгвардией и участвует в обеспечении безопасности населения и охране стратегически важных объектов на территории Белгородской области.

Ранее два бойца подразделения «Орлан» были ранены в Шебекино в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

