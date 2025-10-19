Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Чикичей Сретенского округа Забайкальского края. Об этом сообщает следственный комитет по региону.
По предварительным данным, трагедия произошла 19 октября, когда дети находились в доме без присмотра взрослых. Двое несовершеннолетних погибли на месте, а третий ребенок скончался по дороге в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для выяснения причин возгорания назначены судебные экспертизы.
Накануне при пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
- МВД: Москвич лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
- Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа
- Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- В Max опровергли информацию об утечке данных мессенджера
- Эксперт: Украденные из Лувра драгоценности могут быть проданы по частям
- Три человека погибли, семь машин повреждены в ДТП в Новгородской области
- Гладков: Боец «Орлана» погиб, четверо ранены при атаке БПЛА в Белгородской области
- СМИ: Полиция нашла оставленные грабителями вещи рядом с Лувром
- Российские военные прошли на корточках восемь километров в подземной трубе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru