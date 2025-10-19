Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае

Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Чикичей Сретенского округа Забайкальского края. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

По предварительным данным, трагедия произошла 19 октября, когда дети находились в доме без присмотра взрослых. Двое несовершеннолетних погибли на месте, а третий ребенок скончался по дороге в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для выяснения причин возгорания назначены судебные экспертизы.

Накануне при пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

