Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Вечером 19 октября российские силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: ПВО сбило 7 украинских БПЛА над Белгородской областью

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 10 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 3 - над Белгородской областью и 2 над Ростовской.

Ранее Минобороны сообщало о сбитии 7 украинских БПЛА над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

