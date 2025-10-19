Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
19 октября 202520:53
Вечером 19 октября российские силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 10 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 3 - над Белгородской областью и 2 над Ростовской.
Ранее Минобороны сообщало о сбитии 7 украинских БПЛА над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
