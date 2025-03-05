Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет в России официально

Новинка выйдет в РФ под названием «Перекресток воронов». Книгу сдадут в печать в ближайшее время, как ожидается, она появится в магазинах в апреле. Издательство не раскрывает условия контракта. Официальный перевод книги выполнил Вадим Кумок, который работал над предыдущей частью цикла «Ведьмак».

Сапковский выпустил новую книгу Rozdroze Krukow («Перекресток воронов») в конце прошлого года. Она посвящена первым шагам в магии ведьмака Геральта из Ривии.

Эксклюзивный издатель книг Сапковского в России с 1996 года - издательство АСТ, суммарный тираж книг фантаста превышает 2,8 млн экземпляров.

