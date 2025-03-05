Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет в России официально

Издательство АСТ подписало контракт на выход новой книги из цикла «Ведьмак» польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Об этом пишет РБК со ссылкой на издательство.

Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря

Новинка выйдет в РФ под названием «Перекресток воронов». Книгу сдадут в печать в ближайшее время, как ожидается, она появится в магазинах в апреле. Издательство не раскрывает условия контракта. Официальный перевод книги выполнил Вадим Кумок, который работал над предыдущей частью цикла «Ведьмак».

Сапковский выпустил новую книгу Rozdroze Krukow («Перекресток воронов») в конце прошлого года. Она посвящена первым шагам в магии ведьмака Геральта из Ривии.

Эксклюзивный издатель книг Сапковского в России с 1996 года - издательство АСТ, суммарный тираж книг фантаста превышает 2,8 млн экземпляров.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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