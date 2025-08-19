Новый роман Пелевина выйдет осенью 2025 года

Рукопись уже сдана в печать. Книга будет доступна как в физическом виде в книжных магазинах и на маркетплейсах, так и в аудио и электронном формате в «Яндекс Книгах» и на «Литрес».

Название и подробности сюжета обнародуют позже. При этом в издательстве отметили, что Пелевин каждый год выпускает новый роман, содержащий отсылки «к текущей реальности и злободневные комментарии».

Ранее шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева заявила «Радиоточке НСН», что Пелевин уже 30 лет остается литературным феноменом.

