Новый роман Пелевина выйдет осенью 2025 года
Новый роман Виктора Пелевина выйдет в России осенью 2025 года, сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».
Рукопись уже сдана в печать. Книга будет доступна как в физическом виде в книжных магазинах и на маркетплейсах, так и в аудио и электронном формате в «Яндекс Книгах» и на «Литрес».
Название и подробности сюжета обнародуют позже. При этом в издательстве отметили, что Пелевин каждый год выпускает новый роман, содержащий отсылки «к текущей реальности и злободневные комментарии».
Ранее шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева заявила «Радиоточке НСН», что Пелевин уже 30 лет остается литературным феноменом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый роман Пелевина выйдет осенью 2025 года
- Дипломат увидел «трюк» в попытке заманить Путина на встречу с Зеленским
- Армия России ударила по заводу, снабжающему ВСУ горючим
- Властей Петербурга предостерегли от ввода платы за въезд в центр города
- Одеда Йосефа назначат послом Израиля в России
- В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей
- «Кому он нужен?»: Собравшегося в Москву DJ Snake сравнили с Киркоровым
- Хотят «Минск-3»: Кто поедет на следующие переговоры от России
- Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского
- Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование экстремистской деятельности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru