Студия Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»

По её словам, режиссёром грядущей ленты станет Джон М. Чу, снявший фильм с Арианой Гранде «Злая: Часть первая» (2024). Также он работал над картинами «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Иллюзия обмана 2» и другими.

Продюсером картины станет Марк Платт, в послужном списке которого значатся такие фильмы, как «Блондинка в законе» и «Ла-Ла Ленд».

«Он всегда делал мои любимые фильмы», — написала певица о Платте.

Ранее компания Welcome Skateboards объявила о сотрудничестве с Бритни Спирс. Совместная коллекция досок и одежды посвящена вкладу исполнительницы в поп-культуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

