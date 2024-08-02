Студия Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»
Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне». Об этом певица сообщила в своих соцсетях.
По её словам, режиссёром грядущей ленты станет Джон М. Чу, снявший фильм с Арианой Гранде «Злая: Часть первая» (2024). Также он работал над картинами «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Иллюзия обмана 2» и другими.
Продюсером картины станет Марк Платт, в послужном списке которого значатся такие фильмы, как «Блондинка в законе» и «Ла-Ла Ленд».
«Он всегда делал мои любимые фильмы», — написала певица о Платте.
Ранее компания Welcome Skateboards объявила о сотрудничестве с Бритни Спирс. Совместная коллекция досок и одежды посвящена вкладу исполнительницы в поп-культуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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