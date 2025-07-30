Цунами высотой четыре метра дошло до Северо-Курильска
Первые волны цунами дошли до берегов Северо-Курильска на Камчатке, сообщает Telegram-канал Mash.
Их высота – четыре метра. По словам местных жителей, вода смысла завод по переработке рыбы. Слышны звуки сирены.
Тем временем произошёл новый подземный толчок магнитудой 5,8 на Камчатке. По всему побережью Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами.
Также после подземных толчков на Камчатке угрозу цунами объявили на Аляске и Гавайях.
В аэропорту Елизово задержаны на вылет шесть рейсов. Там также падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. В Петропавловске-Камчатском образовались автомобильные пробки по всему городу.
В разных частях Петропавловска-Камчатского сила подземных толчков доходила до 8 баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп: США учли возможные негативные последствия новых антироссийских санкций
- Цунами высотой четыре метра дошло до Северо-Курильска
- ВЦИОМ: До 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам
- Угроза цунами: На Камчатке произошло мощное землетрясение
- СМИ: Мексиканцы идут в ВСУ, чтобы передать знания о беспилотниках наркокартелям
- Под Самарой локализован крупный пожар, охвативший жилые дома
- Стало известно о тайной встрече для смещения Зеленского
- Трамп заявил, что его жене нравится Путин
- В Госдуме предложил ввести по всей России запрет на работу мигрантов в такси
- Трамп: Ответа от России на предложение по Украине не было
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru