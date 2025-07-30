Цунами высотой четыре метра дошло до Северо-Курильска

Их высота – четыре метра. По словам местных жителей, вода смысла завод по переработке рыбы. Слышны звуки сирены.

Тем временем произошёл новый подземный толчок магнитудой 5,8 на Камчатке. По всему побережью Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами.

Также после подземных толчков на Камчатке угрозу цунами объявили на Аляске и Гавайях.

В аэропорту Елизово задержаны на вылет шесть рейсов. Там также падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. В Петропавловске-Камчатском образовались автомобильные пробки по всему городу.

В разных частях Петропавловска-Камчатского сила подземных толчков доходила до 8 баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

