СМИ: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере

В США Федеральное бюро расследований нашло потерянную минуту из видеозаписи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Daily Mail.

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На кадрах мужчина находится в тюремной камере. Содержимое найденной записи не раскрывается. Кроме того, остается неясным, почему кадры отсутствовали в обнародованном ранее видеоролике в качестве доказательства, что Эпштейн сам лишил себя жизни и в его камеру никто не заходил.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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