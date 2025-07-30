СМИ: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере
30 июля 202506:17
В США Федеральное бюро расследований нашло потерянную минуту из видеозаписи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Daily Mail.
На кадрах мужчина находится в тюремной камере. Содержимое найденной записи не раскрывается. Кроме того, остается неясным, почему кадры отсутствовали в обнародованном ранее видеоролике в качестве доказательства, что Эпштейн сам лишил себя жизни и в его камеру никто не заходил.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере
- В Москве супруги получили 15 и 17 лет за съёмку военных объектов РФ
- СМИ: Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК
- Исследование: Россияне стали больше тратить в магазинах
- Северо-Курильск частично затоплен цунами
- Госдеп: США учли возможные негативные последствия новых антироссийских санкций
- Цунами высотой четыре метра дошло до Северо-Курильска
- ВЦИОМ: До 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам
- Угроза цунами: На Камчатке произошло мощное землетрясение
- СМИ: Мексиканцы идут в ВСУ, чтобы передать знания о беспилотниках наркокартелям
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru