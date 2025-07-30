СМИ: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере

На кадрах мужчина находится в тюремной камере. Содержимое найденной записи не раскрывается. Кроме того, остается неясным, почему кадры отсутствовали в обнародованном ранее видеоролике в качестве доказательства, что Эпштейн сам лишил себя жизни и в его камеру никто не заходил.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

