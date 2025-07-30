Исследование: Россияне стали больше тратить в магазинах

Таковы итоги первого полугодия текущего года. Отмечается рост как количества, так и величины покупок, которые делают граждане. Причем речь идет и о гипермаркетах, и об электронных площадках.

По словам экспертов, основной вклад вложили дискаунтеры. Россияне оставляют в среднем по 1474 рубля в гипермаркетах (+7,5%), по 807 рублей — в супермаркетах (+9%), по 666 рублей — в хард-дискаунтерах – торговых точках с очень простой выкладкой товаров (+9,4%). В онлайн-торговле произошел рост чеков на 8%, до 1150 рублей.

Инфляция в России замедляется из-за сезонных факторов, а также из-за укрепления рубля, Центробанк тоже помог в этой борьбе, но говорить о победе еще рано, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

