Северо-Курильск частично затоплен цунами

Северо-Курильск частично затоплен волнами подошедшего к городу цунами, сообщает в Telegram МЧС РФ.

Угроза цунами: На Камчатке произошло мощное землетрясение

Объявлено о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. По данным спасателей, частично разрушены печные трубы и вентиляции.

Волной местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Людей эвакуировали.

Ранее стало известно, что высота волн – четыре метра. По словам местных жителей, вода смысла завод по переработке рыбы. Слышны звуки сирены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСахалинКамчатка

Горячие новости

Все новости

партнеры