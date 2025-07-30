Госдеп: США учли возможные негативные последствия новых антироссийских санкций
Американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых ограничительных мер в отношении Москвы и торговых партнеров России, в том числе тех, которые могут нанести ущерб интересам самих США, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.
По ее словам, американский лидер Дональд Трамп не принимает спонтанных решений и подобные последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона учитывались с самого начала. Отмечается, что вопрос о санкциях, в том числе вторичные, регулярно обсуждался, поскольку определенные страны получают выгоду от приобретения российской нефти.
Принятие решений остается за главой государства. Дипломат также заявила о терпении в отношении кризиса вокруг Украины со стороны Трампа.
Трамп решил сократить установленный им 50-дневный срок для урегулирования ситуации на Украине до 10–12 дней. Российская сторона приняла к сведению заявление Трампа о новом сроке для достижения перемирия на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru