ВЦИОМ: До 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам

До 15% граждан России готовы обратиться к нелегальным кредиторам, сообщает Forbes со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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Это произойдет в том случае, если они предложат ставку на 7 п.п. ниже, чем у легальной кредитной организации. Среди клиентов микрофинансовых учреждений к «черным кредиторам» готовы обратиться почти четверть. Ужесточающееся регулирование микрофинансовой отрасли могут подтолкнуть отдельные категории заемщиков к «черным кредиторам».

По словам экспертов, в зоне риска окажутся молодежь, участники спецоперации и те, кто не может получить займ легально.

Ранее стало известно, что рост ВВП замедляется из-за исчерпания бюджетного импульса и дорогих займов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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