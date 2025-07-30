ВЦИОМ: До 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам

Это произойдет в том случае, если они предложат ставку на 7 п.п. ниже, чем у легальной кредитной организации. Среди клиентов микрофинансовых учреждений к «черным кредиторам» готовы обратиться почти четверть. Ужесточающееся регулирование микрофинансовой отрасли могут подтолкнуть отдельные категории заемщиков к «черным кредиторам».

По словам экспертов, в зоне риска окажутся молодежь, участники спецоперации и те, кто не может получить займ легально.

Ранее стало известно, что рост ВВП замедляется из-за исчерпания бюджетного импульса и дорогих займов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

