В Крыму предложили США продать России Аляску по рыночной цене

По его словам, на вырученные деньги можно немного сократить госдолг США.

«Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», — указал парламентарий. Он также отметил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.

Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил обсудить покупку США у РФ Командорских островов за $15 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, отметила, что военный мог бы за эти деньги частично погасить госдолг Вашингтона.

