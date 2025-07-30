В Крыму предложили США продать России Аляску по рыночной цене
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил Вашингтону продать России Аляску по рыночной цене, сообщает РИА Новости.
По его словам, на вырученные деньги можно немного сократить госдолг США.
«Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», — указал парламентарий. Он также отметил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.
Ранее американский подполковник Джеффри Фриц предложил обсудить покупку США у РФ Командорских островов за $15 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, отметила, что военный мог бы за эти деньги частично погасить госдолг Вашингтона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru