Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось забрать на фронт отдельных граждан. В этих регионах также упали темпы насильственной мобилизации. Это связано с рисками ударов по зданиям ТЦК.

Ранее стало известно, что часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

