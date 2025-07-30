СМИ: Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК
30 июля 202505:36
Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились, чтобы дать отпор сотрудникам территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), сообщает ТАСС.
Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось забрать на фронт отдельных граждан. В этих регионах также упали темпы насильственной мобилизации. Это связано с рисками ударов по зданиям ТЦК.
Ранее стало известно, что часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru