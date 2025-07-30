СМИ: Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились, чтобы дать отпор сотрудникам территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), сообщает ТАСС.

В ВСУ заявили о резком падении интереса к службе по сравнению с прошлым годом

Уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось забрать на фронт отдельных граждан. В этих регионах также упали темпы насильственной мобилизации. Это связано с рисками ударов по зданиям ТЦК.

Ранее стало известно, что часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВСУМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры