В Москве супруги получили 15 и 17 лет за съёмку военных объектов РФ

Женщина получила 17 лет лишения свободы, ее муж - 15 лет в колонии строгого режима. Как установил суд, в мае 2023 года Егорова связалась с представителем ГУ разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор информации о местах дислокации и защищенности объектов Вооруженных Сил России на территории Москвы и области.

До февраля 2024 года Коротич развозил супругу по местам, где находятся военные объекты для скрытой фото- и видеосъемки зданий, ограждений, опознавательных табличек, сотрудников, обеспечивающих их охрану. Женщина передала полученные сведения украинскому куратору за 240 долларов.

Ранее сторонников террористической организации задержали в Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

