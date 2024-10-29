«Не фантасмагория, а история!»: Режиссер фильма «Лермонтов» о съемках на Кавказе

Съемки фильма о последнем периоде жизни Лермонтова завершатся в конце ноября, заявил НСН режиссер киноленты Бакур Бакурадзе.

В основе фильма «Лермонтов» лежит авторское прочтение фактов биографии знаменитого русского поэта, при этом учтен и исторический контекст, сообщил в беседе с НСН режиссер картины Бакур Бакурадзе.

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Пресс-служба кинокомпании СТВ сообщила, что в Пятигорске идут съемки фильма «Лермонтов». Картина расскажет о дуэли Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым, произошедшей 15 июля 1841 года недалеко от Пятигорска. По словам Бакурадзе, события, представленные в фильме, намерены показать в соответствии с историческим временем.

«В данный момент я снимаю не у горы Машук, но съемки в регионе продолжаются. Они начались месяц назад, еще через месяц завершатся. Фильм затронет последний период жизни Лермонтова. Это будет авторское кино с некой интерпретацией фактов, но исторический контекст соблюден. Это не какая-то фантасмагория, а просто последовательность жизни человека», - рассказал он.

Главную роль в картине исполнит стендап-комик Илья Озолин. Образ Николая Мартынова на экране воплотит актер Евгений Романцов. Также в проекте задействованы Андрей Максимов, Дмитрий Соломыкин, Вера Енгалычева и Уршула Малка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кинокомпания СТВ
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