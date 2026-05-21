Нейросеть - свидетель преступления: Каким получился детектив от Водолазкина
В новом романе Евгений Водолазкин ищет ответ, в чем же заключена душа и память человека, сказала НСН Екатерина Писарева.
Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» получился весьма экспериментальным и любопытным, нарушающим привычные каноны жанра, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Роман рассказывает о майоре уголовного розыска Чистове, который расследует смерть нейрофизиолога Григория Литвина в Санкт‑Петербурге. По мере продвижения следствия майор отходит от привычных криминалистических методик и задумывается о природе души. Ключевой поворот — встреча с необычным свидетелем: искусственным интеллектом по имени Иван Иваныч. Его создали братья Литвины, а бездетные Григорий и его жена пытались очеловечить робота‑воспитанника. Писарева указала на растущую популярность детективного жанра.
«Сегодня мы видим детективы в топах продаж — интерес к этому жанру огромный. Евгений Германович, как человек, тонко чувствующий нерв и запрос аудитории, решил попробовать себя именно в нем. Но сразу надо сказать, что это очень экспериментальный и любопытный роман, который нарушает привычные каноны жанра и выходит за рамки. С одной стороны, мы видим классическую завязку детективного сюжета — обнаружен труп, присутствуют подозреваемые и необычный свидетель преступления. С другой, сложно не заметить, что детективным роман можно назвать весьма условно — он, как и предыдущие книги Водолазкина, наполнен философским смыслом и размышлениями о метафизике, о природе человека и истоках творчества», — сказала собеседница НСН.
Она заверила, что поклонники Водолазкина однозначно найдут в новом романе много знакомых тем.
«Почитатели Водолазкина, поклонники его "Лавра", "Чагина" и "Авиатора", найдут множество знакомых тем в новом решении. Евгений Германович вновь попытался пройти бестрепетно между литературой и жизнью, между добром и злом, и понять, в чем же заключена душа и память человека. Думаю, что мы увидим расширение аудитории — во всяком случае, надеюсь на это», — добавила Писарева.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе, сказал, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии.
