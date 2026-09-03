В честь 85‑летия со дня рождения Сергея Довлатова шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева поделилась в эфире НСН рекомендациями, с чего начать знакомство с творчеством писателя и как по‑новому открываются его тексты в разные периоды жизни.



Третьего сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Писатель вырос в семье, где переплетались разные культуры, но сам он ощущал себя русским. Довлатов не любил слово «писатель» — предпочитал называть себя рассказчиком. Из‑за репутации диссидента публикации в СССР были для него практически недоступны, и в итоге Довлатов эмигрировал в США. Сейчас произведения Довлатова пользуются признанием далеко за пределами России и любимы читателями во множестве стран. Писарева отметила, что начать знакомства с писателем лучше с «Заповедника».