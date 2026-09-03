«И смешно, и грустно»: Россиянам рассказали, как правильно читать Довлатова

Начать знакомство с писателем лучше с романа «Заповедник», а продолжить «Компромиссом», сказала НСН Екатерина Писарева.

В честь 85‑летия со дня рождения Сергея Довлатова шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева поделилась в эфире НСН рекомендациями, с чего начать знакомство с творчеством писателя и как по‑новому открываются его тексты в разные периоды жизни.

Третьего сентября исполнилось 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Писатель вырос в семье, где переплетались разные культуры, но сам он ощущал себя русским. Довлатов не любил слово «писатель» — предпочитал называть себя рассказчиком. Из‑за репутации диссидента публикации в СССР были для него практически недоступны, и в итоге Довлатов эмигрировал в США. Сейчас произведения Довлатова пользуются признанием далеко за пределами России и любимы читателями во множестве стран. Писарева отметила, что начать знакомства с писателем лучше с «Заповедника».

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«Довлатов — один из немногих авторов, знакомство с которым можно начать с любого текста. На мой вкус, лучше всего читать его с "Заповедника" — небольшого автобиографического текста. В нём главный герой — писатель Борис Алиханов (как и автор в своё время) работает экскурсоводом в Пушкинском заповеднике ("Михайловское"). Это очень тёплый, атмосферный текст, полный глубокой иронии и юмора. Если хочется чего‑то лёгкого и весёлого, то это, конечно, "Компромисс" — истории, в основе которых журналистский опыт автора (Довлатов работал в эстонской газете). Очень смешно, местами грустно и абсурдно, но точно не скучно», — сказала собеседница НСН.

По её словам, тексты писателя по‑новому раскрываются для читателя в разные периоды жизни и будут одинаково полезны и старшеклассникам, и взрослым, которые решили перечитать любимые страницы.

«Книги Довлатова иначе воспринимаются в разном возрасте. В более взрослом перечитывать их даже интереснее, лучше понимаешь боли автора, его страхи, одиночество и неустроенность. В школьном возрасте тоже полезно познакомиться с творчеством Довлатова — как минимум потому, что он один из ярчайших авторов ХХ века», — добавила она.

Ранее экс-гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый сказал НСН, что российские библиотеки должны сохранять в своих фондах книги всех авторов вне зависимости от их нынешнего статуса.

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ФОТО: ТАСС
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