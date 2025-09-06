С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Для восстановления утерянного фрагмента будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который предназначен для генерации длинных и сложных материалов.

С момента выхода в 1942 году кинолента считается одной из величайших трагедий в истории кино. 43 минуты отснятого материала были уничтожены студией, чтобы освободить место в архиве и переплавки нитратной пленки для военных нужд.

Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил НСН, что искусственный интеллект не сможет заменить в театре сценаристов и режиссеров.

