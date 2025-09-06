С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Компания Showrunner планирует восстановить фильм «Великолепие Амберсонов» Орсона Уэллса, 43 минуты хронометража которого считаются утерянными, передает издание Entertainment Weekly.

Для восстановления утерянного фрагмента будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который предназначен для генерации длинных и сложных материалов.

С момента выхода в 1942 году кинолента считается одной из величайших трагедий в истории кино. 43 минуты отснятого материала были уничтожены студией, чтобы освободить место в архиве и переплавки нитратной пленки для военных нужд.

Ранее худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил НСН, что искусственный интеллект не сможет заменить в театре сценаристов и режиссеров.

