Сарик Андреасян снимет сериал про модельный бизнес в СССР
Режиссер Сарик Андреасян планирует снять сериал про изнанку модельного бизнеса в СССР на рубеже 1980-1990-х голов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Как следует из анонса, проект расскажет историю руководителя дома культуры Веры Игнатьевой, которая решила провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Однако чиновники стремятся воспрепятствовать этой затее, поскольку считают, что она выглядит прозападной. При этом настоящие трудности появятся у главной героини в начале 1990-х годов, когда она столкнется с грязными реалиями модельного бизнеса.
Сценаристом восьмисерийной драмы выступит Алексей Гравицкий, который ранее также работал над сериалом «Жизнь по вызову» и фильмом «Онегин». Релиз сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.
Ранее «Кинокомпания братьев Андреасян» и кинопрокатная компания «Атмосфера кино» представили трейлер семейного фильма «Домовенок Кузя». Премьера картины запланирована на 19 декабря 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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