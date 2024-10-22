Сарик Андреасян снимет сериал про модельный бизнес в СССР

Как следует из анонса, проект расскажет историю руководителя дома культуры Веры Игнатьевой, которая решила провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Однако чиновники стремятся воспрепятствовать этой затее, поскольку считают, что она выглядит прозападной. При этом настоящие трудности появятся у главной героини в начале 1990-х годов, когда она столкнется с грязными реалиями модельного бизнеса.

Сценаристом восьмисерийной драмы выступит Алексей Гравицкий, который ранее также работал над сериалом «Жизнь по вызову» и фильмом «Онегин». Релиз сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее «Кинокомпания братьев Андреасян» и кинопрокатная компания «Атмосфера кино» представили трейлер семейного фильма «Домовенок Кузя». Премьера картины запланирована на 19 декабря 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

