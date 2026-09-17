Вторая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в «Мастерской "12" Никиты Михалкова» в Москве 12 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры. Как отметил инициатор и вдохновитель создания премии народный артист РСФСР Никита Михалков, механизм проведения «Бриллиантовой бабочки» следует оттачивать там, где родилась награда. Ромодановская объяснила, почему стартовый этап требует максимальных вложений, сравнивает запуск премии со стартапом и напоминает, что даже «Оскар» не всегда был на пике популярности.

«Возможны разные варианты. Например, Европейская академия один год проводит премию в Берлине, а второй — в европейской культурной столице. Всё зависит от того, как действуют организаторы и чего они хотят. Если они стремятся активнее вовлекать партнёров, то, вероятно, стоит делать церемонию более масштабной — все ведь хотят праздника. Но если, как сказал Михалков, они пока хотят отработать саму церемонию, то, наверное, у них для этого есть свои резоны. Всё покажет время. Первая церемония обычно имеет эффект стартапа: в неё вкладывают больше всего средств, организаторы сильнее всего хотят показать себя, создать яркое шоу. Оценивать перспективы стоит в горизонте пяти‑семи лет — тогда станет понятно, насколько премия жизнеспособна. Это тяжёлая работа, которая требует значительных усилий в течение года и большого бюджета для поддержания существования проекта. "Оскар" в своё время переживал разные периоды — вплоть до потери части аудитории. Проведение столь амбициозных премий — очень масштабная работа, требующая огромных ресурсов», — сказала собеседница НСН.

Продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан, в свою очередь, отметил, что премия задумана и реализуется как часть «киноимперии» Никиты Михалкова, и в этих рамках проведение мероприятия в Москве выглядит логично.

«Это вполне оправданный ход, потому что это личная инициатива Михалкова. Эта премия сделана под него. Вряд ли она получит какой‑то серьёзный международный резонанс. Она правомерно существует в пределах михалковской киноимперии. Эта премия — его инициатива, он за неё отвечает и делает всё так, как считает нужным. Мне кажется, всё развивается достаточно логично», — указал Карахан.

Ранее лучшим фильмом на Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2025 году назвали китайскую картину «Против течения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

