«Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
Азиатский кинематограф никогда не станет популярным в России, но может расширить культурные горизонты, заявил НСН кинокритик Александр Шпагин.
Массового интереса азиатский и латиноамериканский кинематограф, представленный на премии «Бриллиантовая бабочка», в России никогда не приобретет, но, в любом случае, привлечет к себе внимание, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
«Мы все зациклены на «Оскаре», при том, что американское кино становится все хуже. Азиатский кинематограф давно набирает силу. Другое дело, что мы не знаем об этом, потому что у нас нет особого зрительского интереса к нему. Зритель, как известно, хочет смотреть только на людей собственной национальности, похожих на самого себя. Поэтому популярным он здесь никогда не будет. Толпы зрителей не хлынут на эти фильмы, но все равно зрителей будет больше. Расширение горизонтов всегда полезно для мировоззрения. Представлены разные страны, это уже очень хорошо. Значит, появляется какой-то спектр, который лучами в разные стороны направлен. Думаю, в этом и была определенная цель премии», - считает кинокритик.
По словам Шпагина, список лауреатов развеял сомнения, что все главные призы достанутся кинематографистам из России. Это значит, что в будущем можно надеяться на расширение географии участников.
«Я опасался, что мы сейчас будем сами себя награждать. Режиссеры из Европы и США, скорее всего, в ближайшее время не поедут к нам. Расширять географию премии можно разве что через авторов из СНГ и стран Азии. Можно вытаскивать интересные, по-настоящему значимые вещи», - полагает собеседник НСН.
Кинокритик похвалил работы, получивших награду в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль, Александра Адабашьяна и Светланы Крючковой. А вот сам фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», в котором они снялись, назвал «не очень удачным».
Ранее актер Дмитрий Дюжев заявил НСН, что видит в «Бриллиантовой бабочке» традиции и стойкость.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
- Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц
- Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику
- Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
- Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
- Путин ввел в России технологический сбор
- Новый тренд: Как торговые центры превращаются в склады для маркетплейсов
- Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины
- Путин подписал закон о повышении НДС
- Квоты для частных водителей не помогут рынку такси пережить локализацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru