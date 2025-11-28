Массового интереса азиатский и латиноамериканский кинематограф, представленный на премии «Бриллиантовая бабочка», в России никогда не приобретет, но, в любом случае, привлечет к себе внимание, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.

«Мы все зациклены на «Оскаре», при том, что американское кино становится все хуже. Азиатский кинематограф давно набирает силу. Другое дело, что мы не знаем об этом, потому что у нас нет особого зрительского интереса к нему. Зритель, как известно, хочет смотреть только на людей собственной национальности, похожих на самого себя. Поэтому популярным он здесь никогда не будет. Толпы зрителей не хлынут на эти фильмы, но все равно зрителей будет больше. Расширение горизонтов всегда полезно для мировоззрения. Представлены разные страны, это уже очень хорошо. Значит, появляется какой-то спектр, который лучами в разные стороны направлен. Думаю, в этом и была определенная цель премии», - считает кинокритик.