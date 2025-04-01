От «Актерища» до новых «Беспринципных»: Каких сериалов ждать в апреле

НОВЫЙ СЕРИАЛ С НАГИЕВЫМ И ЛАПЕНКО

С 1 апреля онлайн-кинотеатр KION представит сериал «Актерище», который уже успел стать победителем IV фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ в номинации «оригинальный сериал». Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко, а режиссером, сценаристом и продюсером стал Дмитрий Невзоров («Кибердеревня»). В интервью НСН он подчеркнул, что позволял актерам импровизировать на съемочной площадке.

«Атмосфера на площадке была близка к идеальной. Не было драматизма, была взвешенная, выверенная творческая работа. Нагиев и Лапенко – два гениальных импровизатора. Для меня как для режиссера было важно не наступить на горло их умению импровизировать, давать им делать, что они умеют делать круто, и это здорово повлияло на результат», - говорил режиссер.

По его словам, работа над комедийным проектом заняла около четырех лет. Согласно сюжету, суперзвезда современного кино Слава Третьяков (Нагиев) нападает на блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко) после разгромного обзора на последний фильм актера. Желая спасти репутацию и избежать судебного разбирательства, Третьяков вынужден согласится на условие Кисляка, и отказаться от крупных контрактов, чтобы сыграть главную роль в постановке авторства блогера в малоизвестном провинциальном театре.