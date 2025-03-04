Комик Лапенко назвал актера Нагиева крутым профессионалом

«С ним не нужно думать, что ты должен делать. Он просто создает атмосферу, где хочется работать, и ты сразу вливаешься в процесс. Мы с ним не пытались ничего специально «показать», все получилось естественно», - заявил Лапенко в беседе с «Газетой.Ru».

Актер также признался, что у него есть общие черты с его героем - независимым кинокритиком Никитой Кисляком. По словам Лапенко, он, как и есть сериальный герой, любит копаться в деталях и искать скрытые смыслы во всем.

Напомним, съемки сериала стартовали в августе 2024 года. По сюжету, репутацию суперзвезды современного российского кино (герой Нагиева Вячеслав Третьяков) портят разгромные обзоры независимого кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко). Герой вступает в драку с прикованным к инвалидному креслу блогером после попыток заставить его удалить ролик. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие кинокритика — сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре, отмечает «Радиоточка НСН».

