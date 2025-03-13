Начались съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»
Начались съемки четырехсерийного документального сериала «В поисках Андрея Рублева», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Уточняется, что в качестве локаций выбраны места, сохранившие наследие Древней Руси - храмы Владимира с уникальными фресками до ведущих музеев страны, а также Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Художником-постановщиком сериала выступит известный реставратор и художник Альбина Назимова-Листьева. Созданием проекта занимается продюсерское агентство BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сериал войдет в линейку START Doc.
Ранее сообщалось, что Минкульт России в 2025 году откажется от финансирования игровых сериалов, увеличив поддержку производства документальных и анимационных фильмов. В проекте ведомственного приказа уточнялось, что поддержка производства неигрового кино в 2025 году предусматривает полное финансирование сметной стоимости, но не более 15 миллионов рублей. Для сравнения в 2024 году на эти цели были готовы потратить 10 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru