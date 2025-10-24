«Ошеломительная фигура!»: Розовский о первой премьере театра «У Никитских ворот»

Александр Сухово-Кобылин – лучший продолжатель традиций Гоголя, создавший мир гротеска и философского фарса, сказал в эфире НСН Марк Розовский.

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал НСН об истории создания первой премьеры нового сезона, спектакля «Кто убил Симон-Деманш».

В центре сюжета этой детективной драмы реальная история из жизни драматурга и философа Александра Сухово-Кобылина. Специальный корреспондент НСН побывал на закрытом показе спектакля «Кто убил Симон-Деманш», режиссером-постановщиком которого выступил сам Розовский, и узнал, как тот решился написать одноименную пьесу.

«Будучи театральным человеком, я интересовался биографиями великих русских драматургов и, конечно, фигура Сухово-Кобылина совершенно ошеломительная, это мастер драматургии, писатель, не похожий ни на кого другого, может быть, лучший продолжатель традиций Гоголя. Его великая трилогия сделала русский театр тем, каким он должен быть. Я даже не могу сказать, что он таким стал, он должен был быть театром, который не просто показывает общество, бюрократию, власть того времени… Это мир сухово-кобылинского гротеска, фарса, причём философского фарса, и одновременно психологический театр, где очень живые характеры», - пояснил Розовский.

Он также восхитился языком произведений Сухово-Кобылина и его современников.

«Язык Сухово-Кобылина – это нечто удивительное. В этом смысле русская культура уже в XIX веке, начиная с Пушкина, Гоголя, Достоевского, давала нам авторов, которых можно назвать языкотворцами. Потом это выразилось и в творчестве Набокова, Андрея Платонова, Бродского, Анатолий Мариенгоф – тоже забытый сегодня великий мастер. Его проза тоже фантастическая, я недавно перечитал его роман "Циники" и удивился в который раз: как это написано и про что? Что за социум встает на этих страницах? Какие фантасмагорические образы сухово-кобылинское воображение нам представляет?» - смешал краски собеседник НСН.
ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
