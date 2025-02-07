«Трагикомедия!»: Розовский рассказал, как публика приняла спектакль «Носороги»

«Вчера состоялась премьера спектакля «Носороги». Пьеса Эжена Ионеско - великая пьеса XX века. Это фантасмагория, опыт театра абсурда. Комедию всегда любили зрители. Но в чистом виде комедия, которая зовет нас к «развлекухе», не совсем мой жанр. Я люблю трагикомедию. «Носороги» – это гротескная трагикомедия, метафорическая, требующая от зрителя интеллектуального ассоциативного восприятия, как всякая притча и басня. Она рассказывает о том, как человек превращается в животное. Это опасный процесс, который приводит к «оскотиниванию», к «омассовлению» сознания, а это и есть первый признак фашизма. Это антифашистская пьеса. Поэтому она сохраняет сегодня свою актуальность. Вчера у спектакля был «бумовый» успех», - отметил он.

Ранее новый худрук театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков сообщил, что в репертуаре театра будут сохранены культовые спектакли Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

