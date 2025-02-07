«Трагикомедия!»: Розовский рассказал, как публика приняла спектакль «Носороги»
Спектакль «Носороги» - это гротескная, фантастическая трагикомедия, которая рассказывает о том, как человек превращается в животное и «оскотинивается», заявил в пресс-центре НСН Марк Розовский.
Худдрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в пресс-центре НСН рассказал об успешной премьере спектакля «Носороги» и отметил, что он является в чистом виде трагикомедией, требующей от зрителя погружения и размышлений.
«Вчера состоялась премьера спектакля «Носороги». Пьеса Эжена Ионеско - великая пьеса XX века. Это фантасмагория, опыт театра абсурда. Комедию всегда любили зрители. Но в чистом виде комедия, которая зовет нас к «развлекухе», не совсем мой жанр. Я люблю трагикомедию. «Носороги» – это гротескная трагикомедия, метафорическая, требующая от зрителя интеллектуального ассоциативного восприятия, как всякая притча и басня. Она рассказывает о том, как человек превращается в животное. Это опасный процесс, который приводит к «оскотиниванию», к «омассовлению» сознания, а это и есть первый признак фашизма. Это антифашистская пьеса. Поэтому она сохраняет сегодня свою актуальность. Вчера у спектакля был «бумовый» успех», - отметил он.
Ранее новый худрук театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков сообщил, что в репертуаре театра будут сохранены культовые спектакли Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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