Онлайн-кинотеатры стали бесплатными из-за коронавируса
Крупные российские онлайн-кинотеатры временно запустили бесплатный доступ к своему контенту из-за ситуации по коронавирусу.
Например, сервис Ivi ввел месячную подписку для новых пользователей всего за 1 рубль. Кинотеатр Premier разрешил бесплатный доступ к произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа» контенту.
«КиноПоиск HD» сделал бесплатным доступ к контенту для всех не имеющих подписку на данный момент пользователей до конца апреля. Аналогичную акцию сроком на месяц объявил онлайн-сервис more.tv, сообщает РИА ФАН.
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот, который выдает оказавшимся на карантине из-за коронавируса россиянам промокод на 14 дней пользования пакетом подписок «Оптимум». Воспользоваться услугой могут посетители, пока не имеющие подписки.
Подобные акции готовят игровые сервисы и книжные магазины, пишут «Известия».
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире выявлены 13 903 случаев заражения коронавирусом. Умерли за 862 человека.
Тестирование на выявление коронавируса в России будет бесплатным, однако проходить его повально всем гражданам не нужно. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила по итогам заседания координационного совета при правительстве. Доктор биологических наук Александр Семёнов - заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера обозначил в эфире НСН основные принципы поведения при коронавирусной опасности.
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