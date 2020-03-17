Онлайн-кинотеатры стали бесплатными из-за коронавируса

Крупные российские онлайн-кинотеатры временно запустили бесплатный доступ к своему контенту из-за ситуации по коронавирусу.

Например, сервис Ivi ввел месячную подписку для новых пользователей всего за 1 рубль. Кинотеатр Premier разрешил бесплатный доступ к произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа» контенту.

«КиноПоиск HD» сделал бесплатным доступ к контенту для всех не имеющих подписку на данный момент пользователей до конца апреля. Аналогичную акцию сроком на месяц объявил онлайн-сервис more.tv, сообщает РИА ФАН.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот, который выдает оказавшимся на карантине из-за коронавируса россиянам промокод на 14 дней пользования пакетом подписок «Оптимум». Воспользоваться услугой могут посетители, пока не имеющие подписки.