За сутки в мире зарегистрировано 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в мире выявлены 13 903 случаев заражения коронавирусом. Умерли за 862 человека. Таковы последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА ФАН.
По данным организации, из почти 14 тысяч новых случаев только 29 зафиксированы на территории Китая. Всего за пределами КНР от COVID-19 умерли 848 человека, а общее число летальных исходов достигло 6 606. Новый вирус обнаружен в 151 стране, сообщает РЕН ТВ.
В России на сегодняшний день официально объявлено о 93-х случаях коронавирусной инфекции, пишет Москва 24.
Сотни верующих в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса выстроились к частице мощей святого пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор из Иерусалима. Протодиакон Русской православной церкви, православный миссионер Андрей Кураев отметил в эфире НСН, что в данном случае деньги перевесили опасность распространения вируса среди верующих по вине местной епархии.
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