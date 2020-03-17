За сутки в мире зарегистрировано 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По данным организации, из почти 14 тысяч новых случаев только 29 зафиксированы на территории Китая. Всего за пределами КНР от COVID-19 умерли 848 человека, а общее число летальных исходов достигло 6 606. Новый вирус обнаружен в 151 стране, сообщает РЕН ТВ.

В России на сегодняшний день официально объявлено о 93-х случаях коронавирусной инфекции, пишет Москва 24.



Сотни верующих в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса выстроились к частице мощей святого пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор из Иерусалима. Протодиакон Русской православной церкви, православный миссионер Андрей Кураев отметил в эфире НСН, что в данном случае деньги перевесили опасность распространения вируса среди верующих по вине местной епархии.

