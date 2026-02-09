Минпромторг составил полный перечень автомобилей для такси
9 февраля 202614:40
Минпромторг РФ подготовил полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
В кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» министр указал, что список будет обнародован в ближайшее время.
«Скоро... Я думаю, что вопрос ближайших недель», - сказал он.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий самозанятым таксистам не соблюдать требования по локализации автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
