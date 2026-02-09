Минпромторг составил полный перечень автомобилей для такси

Минпромторг РФ подготовил полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Большинство таксопарков не планируют обновлять автомобили из-за закона о локализации

В кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» министр указал, что список будет обнародован в ближайшее время.

«Скоро... Я думаю, что вопрос ближайших недель», - сказал он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий самозанятым таксистам не соблюдать требования по локализации автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:АвтомобилиМинпромторгТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры