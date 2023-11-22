Сукачев поставил в «Современнике» спектакль об «особенном» человеке
Рок-музыкант и композитор Гарик Сукачев поставил в Московском театре «Современник» второй спектакль, пишет ТАСС.
Постановка «САШАШИШИН» основана на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Премьера состоится 29 ноября.
Главный герой Саша Шинин страдает аутизмом. Он влюблен в девушку Таню и не ладит с одноклассником Бобрыкиным.
По словам Сукачева, написание пьесы началось пять лет назад. Постановка стала совместной работой команды рок-музыканта, «Современника» и Театра кукол имени Сергея Образцова.
Спектакль станет для Сукачева вторым в «Современнике». В 2012 году музыкант поставил «Анархию» с участием Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова, напоминает «Радиоточка НСН».
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