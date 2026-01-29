«От Сукачева до Богомолова»: Михаил Барщевский о «думающем» театре и культурном коде
Гарик Сукачев – великолепный театральный режиссер, Константин Богомолов – современный и талантливый, а театр «Неформат» - для думающей публики без «ржача и попкорна», сказал в эфире НСН Михаил Барщевский.
Музыка: Великолепный Гарик
Заслуженный юрист России, адвокат и участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский в интервью НСН раскрыл концепцию своего театра «Неформат», объяснил отношение к резонансному назначению Константина Богомолова и рассказал, ходят ли знатоки в театр.
***
Михаил Барщевский признался, что не является поклонником рок-музыки, отметив при этом театральный талант Гарика Сукачева.
«Я рок-музыку не понимаю, это не моё. Из рок-музыкантов мне был близок Стас Намин и, пожалуй, всё. Я дружил с Сашей Градским, но он не был рок-музыкантом, он просто был гениальным музыкантом. Гарик Сукачев как музыкант и певец - какие-то вещи очень забавные, классные, а вот как режиссер он оказался чрезвычайно интересным. Я видел его спектакли, мне эта тематика не очень близка, но как режиссер он великолепен. Я бы хотел, чтобы Гарик Сукачев что-то поставил у меня в театре, и я ему предлагал. Но Игорь сказал, что сейчас снимает какой-то большой фильм и в ближайшее время занят», - рассказал собеседник НСН.
Театр: Богомолов и «Неформат»
Ну а Михаил Барщевский рассказал об истории создания и премьерах театра «Неформат» (на фото).
«Театр "Неформат" был создан мною в октябре 2024 года. Я вырос в театральной семье, всегда любил театр, писал прозу, сейчас стал писать пьесы. Моя первая пьеса была поставлена еще в 2005 году, просто сегодня все это объединилось под одной крышей театра. Мне есть, что сказать людям, и я пытаюсь это сделать со сцены. У меня на сегодняшний день в репертуаре четыре спектакля, все разные, на мой взгляд, интересные, но это театр для тех, кто любит думать, а не просто ржать и виртуально есть попкорн. Это не спектакли про красоту, а спектакли про нашу жизнь. Честный, откровенный разговор про нашу жизнь. 5 февраля состоится премьера спектакля "Судьба по обмену" с блестящим Вячеславом Манучаровым и звездой нашего театра Александром Чернявским. 20 февраля - премьера спектакля "Жизнь в конверте". Это тоже Чернявский и Анна Большова, они вдвоем играют десять разных ролей. Ну и до конца этого театрального сезона будет еще поставлен спектакль по моим рассказам "Проститутка" и "Судья" (это два разных рассказа), а также спектакль по оригинальной пьесе, условное название которого "Полёт"», - рассказал он.
Барщевский также объяснил, как относится к резонансному назначению Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ.
«В свое время, когда Евгения Князева назначили ректором Щукинского училища, тоже говорили: Какой он актер? Что он может сделать? А в итоге он оказался совершенно блестящим ректором Щукинского училища. Поэтому никогда неизвестно, что будет. Богомолов, бесспорно, талантливый человек. Какие-то его постановки мне очень нравятся, какие-то я не понимаю, но это не говорит, что они плохие. Наверное, он чему-то может научить актеров, во всяком случае он современный человек. Нужен ли такой ректор, не мне судить. Пускай судят профессиональные преподаватели, педагоги, выпускники этого вуза, министерство культуры. Мне Константин интересен по-человечески, а какой он будет ректор – я не знаю. Но я обращу внимание, что он назначен исполняющим обязанности. Его еще пока никто на должность ректора не утвердил», - отметил собеседник НСН.
По его словам, театр интересовал многих участников программы «Что? Где? Когда?».
«Многих знатоков я в разное время встречал на разных спектаклях в театрах. Эта публика довольно театральна, потому что она про знания, про мысли, про человека. Не буду называть кого-то конкретно, но знаю, что создатель "Что? Где? Когда?" Владимир Ворошилов был вообще на самом деле театральным художником. Я не представляю себе умного человека, который не любит театр», - подчеркнул бывший хранитель традиций клуба «Что? Где? Когда?».
Кино: Петров и культурный код
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут российские комедии «Комментируй это» (на фото) с Александром Петровым и Сергеем Буруновым, и «Папа может» с Александром Реввой, а также фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция».
По мнению экспертов, эти картины не повторят успехи фильмов-миллиардеров «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино».
Михаил Барщевский объяснил, с чем связан кинотренд на сказки и почему премии «Оскар» и «Золотой глобус» чужды россиянам.
«Что касается увлечения сказками, то это, как и в театре. Очень многие боятся получить по мозгам за что-то не так сказанное и поэтому обходят современную проблематику. Сказки снимать безопасно. Ставить мюзиклы и комедии - тоже безопасно. Плюс сказки - это гарантированная детская аудитория, то есть деньги. А для взрослых я, по крайней мере, в последнее время ничего хорошего не видел. Единственное, что могу посоветовать из относительно недавнего, это сериал "Ликвидация" с Машковым в главной роли. Я считаю, что это просто гениальный фильм! Что касается "Оскара" и "Золотого глобуса", это не наша тематика, не наша эстетика и культура. Нам пытались ее долгие годы навязать, но она не ложится на культурный код россиян», - подчеркнул собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
