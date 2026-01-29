«От Сукачева до Богомолова»: Михаил Барщевский о «думающем» театре и культурном коде

1

Заслуженный юрист России, адвокат и участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский в интервью НСН раскрыл концепцию своего театра «Неформат», объяснил отношение к резонансному назначению Константина Богомолова и рассказал, ходят ли знатоки в театр.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Главным рок-событием выходных в Москве будет большой концерт группы «КняZz». Кроме того, пройдет несколько интересных концертов в российских регионах. Так, группа «Пикник» встретит февраль в Твери, «Чиж&Co» сегодня выступит в Челябинске, Вадим Самойлов отправится в Оренбург и Уфу, «Эпидемия» - в Казань и Ульяновск, «АнимациЯ» - в Севастополь и Симферополь, а Вячеслав Бутусов в начале февраля выступит в Чебоксарах.

Михаил Барщевский признался, что не является поклонником рок-музыки, отметив при этом театральный талант Гарика Сукачева.

«Я рок-музыку не понимаю, это не моё. Из рок-музыкантов мне был близок Стас Намин и, пожалуй, всё. Я дружил с Сашей Градским, но он не был рок-музыкантом, он просто был гениальным музыкантом. Гарик Сукачев как музыкант и певец - какие-то вещи очень забавные, классные, а вот как режиссер он оказался чрезвычайно интересным. Я видел его спектакли, мне эта тематика не очень близка, но как режиссер он великолепен. Я бы хотел, чтобы Гарик Сукачев что-то поставил у меня в театре, и я ему предлагал. Но Игорь сказал, что сейчас снимает какой-то большой фильм и в ближайшее время занят», - рассказал собеседник НСН.

