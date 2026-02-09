ФК «Зенит» арендовал игрока «Аль-Насра» Дурано

Футбольный клуб «Зенит» арендовал игрока саудовского «Аль-Насра» Джона Дурано. Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

В сообщении говорится, что 22-летний нападающий будет играть за сине-бело-голубых до конца сезона-2025/26.

По данным спортивных СМИ, за аренду «Зенит» заплатит «Аль-Насру» до четырёх млн евро. Право выкупа соглашением не предусмотрено.

Ранее центральный защитник Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
