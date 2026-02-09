Нарколог объяснил, почему страшные этикетки не спасут россиян от алкоголизма
Страшные этикетки не отпугнут ни тех, кто только хочет попробовать алкоголь, ни тех, кто уже выпивает периодически, заявил НСН Александр Ковтун.
Страшные картинки на табачных упаковках не отпугнули от курения ни одного человека, заявил НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной продукции устрашающими картинками, показывающими последствия злоупотребления спиртным, инициативу озвучил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА Новости. По словам депутата, опыт таких стран, как Ирландия, Бразилия, Южная Корея и Канада показывает, что подобные меры помогают информировать население о рисках. Ковтун отметил, что картинки не помогут в борьбе с алкоголизмом.
«Одной этой меры, конечно, будет недостаточно. Она может сработать только в совокупности с другими мерами, которые направлены на снижение потребления алкоголя. Эта мера может внести лишь лепту, так как информирование важно, но оно не может сыграть ключевую роль как самостоятельная мера. На табачных пачках эти этикетки никого не отпугивают, я таких людей не знаю, которые бы сильно испугались. Я не встретил ни одного такого человека. Кажется, что подобные картинки могут напугать и заставить человека отказаться от покупки алкоголя. На практике это так не работает. Это не отпугивает ни тех, кто хочет попробовать алкоголь, ни тех, кто уже выпивает периодически. У нас сейчас есть ограничения по времени продажи, по возрасту, через специальную программу на телефоне можно увидеть, легальный алкоголь или нет. Эти меры работают, безусловно», - рассказал он.
Пугающие картинки на бутылках с алкоголем не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять спиртное. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
