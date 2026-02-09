«Одной этой меры, конечно, будет недостаточно. Она может сработать только в совокупности с другими мерами, которые направлены на снижение потребления алкоголя. Эта мера может внести лишь лепту, так как информирование важно, но оно не может сыграть ключевую роль как самостоятельная мера. На табачных пачках эти этикетки никого не отпугивают, я таких людей не знаю, которые бы сильно испугались. Я не встретил ни одного такого человека. Кажется, что подобные картинки могут напугать и заставить человека отказаться от покупки алкоголя. На практике это так не работает. Это не отпугивает ни тех, кто хочет попробовать алкоголь, ни тех, кто уже выпивает периодически. У нас сейчас есть ограничения по времени продажи, по возрасту, через специальную программу на телефоне можно увидеть, легальный алкоголь или нет. Эти меры работают, безусловно», - рассказал он.

Пугающие картинки на бутылках с алкоголем не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять спиртное. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

