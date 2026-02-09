«Бабушкина схема» стала словом года среди экономических понятий

Словосочетание «Бабушкина схема», означающее схему мошенничества с недвижимостью, стало словом года среди экономических понятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру» сообщает ТАСС.

Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный»

Отмечается, что «Бабушкина схема» стало победителем в акции «Слово года» в номинации «Экономика и финансы». За данное словосочетание свои голоса отдали 44,6% респондентов.

В ТОП-3 в данной категории вошли слова «утильсбор» и «самозапрет», за которые свои голоса отдали 14,3% и 11,4% участников опроса, соответственно.

Ранее Британский словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2025 года существительное «Vibe coding», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

