«Бабушкина схема» стала словом года среди экономических понятий
Словосочетание «Бабушкина схема», означающее схему мошенничества с недвижимостью, стало словом года среди экономических понятий. Об этом со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру» сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Бабушкина схема» стало победителем в акции «Слово года» в номинации «Экономика и финансы». За данное словосочетание свои голоса отдали 44,6% респондентов.
В ТОП-3 в данной категории вошли слова «утильсбор» и «самозапрет», за которые свои голоса отдали 14,3% и 11,4% участников опроса, соответственно.
Ранее Британский словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2025 года существительное «Vibe coding», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
