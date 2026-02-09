Шокирующие картинки: Требования к алкогольным этикеткам помогут только «нелегалам»
Принуждение печатать страшные изображения на бутылках алкоголя ударит по легальному рынку, заявил НСН Максим Черниговский.
Любые требования к упаковке – это прямые затраты для производителя алкоголя, поэтому страшные картинки могут привести не к снижению потребления, а к перетоку спроса в более дешевый и менее контролируемый сегмент, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной продукции устрашающими картинками, показывающими последствия злоупотребления спиртным, инициативу озвучил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА Новости. По словам депутата, опыт таких стран, как Ирландия, Бразилия, Южная Корея и Канада показывает, что такие меры помогают информировать население о рисках. Ковтун отметил, что мера не поможет бороться с алкоголизмом. Черниговский объяснил, почему эта мера обсуждается несколько лет, но не принимается.
«Подобные предложения звучат каждый год, но, надеюсь, от принятия такой меры останавливает логика и здравый смысл. Инициатива наносить на алкогольные этикетки шокирующие изображения по аналогии с табачной продукцией выглядит спорно. Во-первых, даже в отношении табака нет подтверждения, что это повлияло на снижение потребления. На курение больше влияют акцизы, ограничение мест курения. Исследования показывают, что изображение повышают осведомленность, но нет точной оценки их влияния на курение. Табак не имеет умеренного сценария потребления, а алкоголь регулируется именно по модели ответственного употребления, а не полного вытеснения с рынка», - объяснил он.
По его словам, подобная мера ударит по легальному рынку, а нелегальные производители получат конкурентное преимущество.
«Во-вторых, любые подобные требования ложатся на легальный рынок, на легальных производителей. Нелегальные производители не будут печатать на бутылках эти устрашающие картинки. В итоге добросовестный бизнес получает новые расходы, а нелегальный сектор – конкурентное преимущество. Любые требования к упаковке – это прямые затраты для производителя, такие меры могут привести не к снижению потребления, а к перетоку спроса в более дешевый и менее контролируемый сегмент», - заключил собеседник НСН.
Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, заявил ранее в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
