«Подобные предложения звучат каждый год, но, надеюсь, от принятия такой меры останавливает логика и здравый смысл. Инициатива наносить на алкогольные этикетки шокирующие изображения по аналогии с табачной продукцией выглядит спорно. Во-первых, даже в отношении табака нет подтверждения, что это повлияло на снижение потребления. На курение больше влияют акцизы, ограничение мест курения. Исследования показывают, что изображение повышают осведомленность, но нет точной оценки их влияния на курение. Табак не имеет умеренного сценария потребления, а алкоголь регулируется именно по модели ответственного употребления, а не полного вытеснения с рынка», - объяснил он.

По его словам, подобная мера ударит по легальному рынку, а нелегальные производители получат конкурентное преимущество.

«Во-вторых, любые подобные требования ложатся на легальный рынок, на легальных производителей. Нелегальные производители не будут печатать на бутылках эти устрашающие картинки. В итоге добросовестный бизнес получает новые расходы, а нелегальный сектор – конкурентное преимущество. Любые требования к упаковке – это прямые затраты для производителя, такие меры могут привести не к снижению потребления, а к перетоку спроса в более дешевый и менее контролируемый сегмент», - заключил собеседник НСН.

Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, заявил ранее в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

