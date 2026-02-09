Становятся «китайцами»: Какие двигатели ставят на японские и европейские авто в России
Важно не то, где сделан двигатель, а для какого автомобиля, заявила НСН Татьяна Арабаджи.
В китайских двигателях для «японцев» и «европейцев» нет проблемы, если они произведены для оригинальных автомобилей и под надлежащим контролем, заявила НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Европейские и японские машины постепенно становятся фактически «китайскими», пишут «Известия». Их двигатели автосервисы в России предлагают менять на аналоги из КНР вместо ремонта оригинальных. Их замена обходится на 5–7% дешевле и занимает в 10 раз меньше времени, чем капремонт «родного» агрегата. В КНР их выпускают преимущественно для авто японских, немецких и корейских марок. Арабаджи раскрыла, насколько китайские двигатели совместимы с европейскими и японскими машинами.
«В РФ в значительной степени идут европейские и японские машины, произведенные в Китае. Дело же не в том, где произведен двигатель, а для какого автомобиля. Пусть он даже произведен в Китае для какого-нибудь Mercedes, если это оригинальная запчасть, она делается под контролем автопроизводителя. Также то, что раньше называлось OES («поставщик оригинального оборудования». – Прим. НСН), то есть это когда практически тот же производитель компонента двигателя, который делал его для конвейера, делал его и на вторичную сеть, но только уже ставил свое клеймо, а не Mercedes, например. Да и потом, например, в России большая часть новых проданных Toyota были произведены в Китае. Так что я не вижу в этом какой-то проблемы, если это двигатель для конкретного автомобиля. Скорее всего, двигатель, произведенный в Китае и собранный на нормальном заводе, даже если он OES, а не ОЕМ («производитель оригинальных деталей». – Прим. НСН), то есть не оригинальный, но соответствующего качества, будет нормальный», - рассказала она.
При этом Арабаджи отметила, что в целом с китайскими запчастями есть определенные проблемы.
«По-прежнему не всегда налажена своевременная поставка китайских запчастей. Их иногда не хватает даже для китайских автомобилей. Есть периоды ожидания особенно по кузовным деталям – это для китайцев. Для европейских и японских тоже есть период ожидания, тем более двигатели вряд ли лежат на складе большими партиями», - подытожила она.
Ранее Арабаджи говорила НСН, что ни один автомобильный рынок ни одной страны не локализован на 100%, даже Китая, поэтому мечты о полном импортозамещении – это утопия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зачем Apple официально привязала машины Lada к своей системе CarPlay
- Энтомолог развеял страшилки о весеннем нашествии насекомых в Москве
- Лавров заявил о желании США доминировать в мировой экономике
- ФК «Зенит» арендовал игрока «Аль-Насра» Дурано
- Минпромторг составил полный перечень автомобилей для такси
- Шокирующие картинки: Требования к алкогольным этикеткам помогут только «нелегалам»
- Суд по делу Чекалиных перенесли из-за самочувствия беременной Лерчек
- «Бабушкина схема» стала словом года среди экономических понятий
- От спектакля к опере: Каким будет новый альбом Петра Налича
- Нарколог объяснил, почему страшные этикетки не спасут россиян от алкоголизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru