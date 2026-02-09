В китайских двигателях для «японцев» и «европейцев» нет проблемы, если они произведены для оригинальных автомобилей и под надлежащим контролем, заявила НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Европейские и японские машины постепенно становятся фактически «китайскими», пишут «Известия». Их двигатели автосервисы в России предлагают менять на аналоги из КНР вместо ремонта оригинальных. Их замена обходится на 5–7% дешевле и занимает в 10 раз меньше времени, чем капремонт «родного» агрегата. В КНР их выпускают преимущественно для авто японских, немецких и корейских марок. Арабаджи раскрыла, насколько китайские двигатели совместимы с европейскими и японскими машинами.

«В РФ в значительной степени идут европейские и японские машины, произведенные в Китае. Дело же не в том, где произведен двигатель, а для какого автомобиля. Пусть он даже произведен в Китае для какого-нибудь Mercedes, если это оригинальная запчасть, она делается под контролем автопроизводителя. Также то, что раньше называлось OES («поставщик оригинального оборудования». – Прим. НСН), то есть это когда практически тот же производитель компонента двигателя, который делал его для конвейера, делал его и на вторичную сеть, но только уже ставил свое клеймо, а не Mercedes, например. Да и потом, например, в России большая часть новых проданных Toyota были произведены в Китае. Так что я не вижу в этом какой-то проблемы, если это двигатель для конкретного автомобиля. Скорее всего, двигатель, произведенный в Китае и собранный на нормальном заводе, даже если он OES, а не ОЕМ («производитель оригинальных деталей». – Прим. НСН), то есть не оригинальный, но соответствующего качества, будет нормальный», - рассказала она.