От спектакля к опере: Каким будет новый альбом Петра Налича
Композитор и певец Петр Налич рассказал НСН, что когда-то альбом «Ванька, пташечка и тельняшечка» стал для него настоящим прорывом, но следующий релиз будет еще более масштабным.
Музыкант и композитор Петр Налич в беседе с НСН заявил, что музыкальная история «Ванька, пташечка и тельняшечка» изначально задумывалась, как сценическая постановка, однако до сих пор остается лишь в концертном воплощении. При этом следующая его работа будет не менее масштабной, музыкальный коллектив приступил к записи оперы.
Последний альбом музыканта к данному моменту - «Ванька, пташечка и тельняшечка». Музыкально-литературный спектакль включает 55 треков. Впервые эту программу представили в 2024 году на сцене Центрального Дома Архитекторов. В апреле 2026 года «Ванька, пташечка и тельняшечка» прозвучит на новой площадке в ДК «ЗИЛ». Новым голосом Ваньки станет актер Владислав Ташбулатов. Налич отметил, что это произведение когда-то стало для него большим прорывом.
«Изначально эту вещь мы придумали с моим другом, сценаристом Германом Могилевским, как сценическую. В данный момент у нее пока нет сценического воплощения, именно театрального. Зато мы с огромным удовольствием играем ее в концертном исполнении. Поет Даша Антонюк, я, ансамбль "Петр Валентинович". Играет наш большой бенд с домбрами и духовыми. Это большой музыкальный состав, огромная, прекрасная музыкальная история. Для меня это такой большой прорыв. До этого в основном были альбомы, а это такая большая единая музыкально-драматическая история. Хочется сказать еще раз огромное спасибо Юлию Черсановичу Киму. Эта музыкальная вещь сделана на основе его поэмы "Патруль". Также спасибо Александру Блоку, ведь Юлий Ким создал свою литературную фантазию на основе его поэмы "Двенадцать"», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, его следующая музыкальная работа будет еще более масштабной.
«Это опера, называется "Титир и Зоя". Мы сейчас приступили к записи. Довольно долго работали над сценарием с Германом Могилевским. На сей раз литературная основа целиком и полностью наша работа. Надеюсь, если на то будет воля неба, ближе к концу этого года мы выпустим оперу в виде альбома. Дальше будем надеяться, что у нее будет и сценическая история», - сказал музыкант.
Ранее он сообщил «Радиоточке НСН», что именно Гарик Сукачев, как режиссер, предложил ему написать музыку для спектакля «САШАШИШИН». Как уточнил Налич, совместная работа продолжалась в течение года. При этом музыкант был поражен режиссерским талантом Сукачева.
