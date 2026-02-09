Лавров: США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения
9 февраля 202614:08
США больше не согласны на свои же предложения по Украине, сделанные в Анкоридже. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия приняла предложения США, однако «теперь они не готовы».
«Мы ещё и в сфере экономики не видим никакого «радужного» будущего», - заключил министр в интервью TV BRICS.
Ранее Лавров заявил, что Россия остаётся остается открытой к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
