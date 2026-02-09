Лавров: США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения

Инвестиции в московскую экономику выросли на 63% за шесть лет Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 80 лет Троих мужчин задержали за ложный звонок о подготовке теракта в "Москва-Сити" Некоторые районы в рамках реновации обновляются на 80% Треть трассы ВЖМ Москва - Петербург пройдет по искусственным сооружениям В Московском лыжном марафоне и гонке «Лыжня России» приняли участие 20 тыс. человек