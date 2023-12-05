«Один дебют и три мира!»: Зоя готова к новым съемкам после успеха «Суперпозиции»

Вокалистка проекта Сергея Шнурова «Зоя» Ксения Руденко в интервью НСН рассказала о съемках в сериале «Суперпозиция» и назвала сюрпризом его международное признание.

Фантастический сериал о путешествиях между мирами «Суперпозиция» ранее получил призы на фестивалях в Бильбао, Миннесоте и Балтиморе. Для Зои это был кинодебют. Кроме того, в фильме прозвучала одна из песен группы.