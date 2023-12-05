«Один дебют и три мира!»: Зоя готова к новым съемкам после успеха «Суперпозиции»
Песня Сергея Шнурова «Без причин» прозвучала в фильме в трех аранжировках, сказала в эфире НСН Зоя, отметив, что теперь с удовольствием снимется и в других фильмах.
Вокалистка проекта Сергея Шнурова «Зоя» Ксения Руденко в интервью НСН рассказала о съемках в сериале «Суперпозиция» и назвала сюрпризом его международное признание.
Фантастический сериал о путешествиях между мирами «Суперпозиция» ранее получил призы на фестивалях в Бильбао, Миннесоте и Балтиморе. Для Зои это был кинодебют. Кроме того, в фильме прозвучала одна из песен группы.
«Для меня стало большим сюрпризом, что сериал "Суперпозиция" получил несколько международных призов. В качестве автора саундтрека выступил Сергей Шнуров, это песня Зои "Без причин", а мы с музыкантами сделали три разных аранжировки под три разных мира, которые фигурируют в сериале. Сниматься в продолжении мне не предлагали, а по поводу других фильмов, - конечно, я всегда открыта, с удовольствием, украсим ваш фильм», - сказала Зоя.
При этом певица отметила, что съемки были «комфортными и уютными».
«Что было первичным, музыка или съемки, я не знаю, но благодарю всех причастных за возможность испытать этот экспириенс. Побыть в роли актрисы на съемочной площадке интересно. Сниматься мне было однозначно не сложно, ведь роль была для меня весьма знакомая, я играла певицу на сцене. Поскольку я занимаюсь этим всю жизнь, мне было комфортно и уютно, я была в своей тарелке», - заключила собеседница НСН.
Сериал Вадима Валиуллина «Суперпозиция» ранее был признан «Лучшим сериалом» на фестивале «Minnesota WebFest» (США), «Лучшим жанровым веб-сериалом» на фестивале «Seriesland IX» в Бильбао (Испания), а также получил сразу четыре приза на фестивале «Baltimore Next Media Web Fest» (США), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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