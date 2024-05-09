Путин на параде на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы в ходе парада на Красной площади в Москве.
Глава государства назвал праздник «самым главным, подлинно народным, священным».
«Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», — отметил Путин.
По словам российского лидера, сейчас на Западе пытаются исказить правду о Второй мировой войне, демонтируют памятники и «перечеркивают память о героизме и благородстве освободителей». При этом Россия помнит уроки конфликта, чтит отвагу союзников и не забудет «нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества».
Президент добавил, что РФ переживает «сложный, рубежный» период, и в День победы страна более остро осознает, что судьба Родины зависит от каждого гражданина.
«День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России», — заключил Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru