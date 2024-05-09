Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда

Калининград следует «нейтрализовать» в случае войны с Россией, считает экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом говорится в статье бывшего главкома для Bloomberg.

«Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.)», — отметил Ставридис.

По его словам, НАТО потребуется «нейтрализовать» Калининград, чтобы Москва не могла будет контролировать Сувалкский коридор.

Ранее глава Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил ограничить доступ РФ к Калининграду. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал предложение финского политика провокацией, напоминает RT. По словам парламентария, в случае любых действий, мешающих передвижению граждан РФ, Москва будет предпринимать все шаги для обеспечения их безопасности.

