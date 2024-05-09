Дипломаты РФ впервые за три года возложили цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол в республике Сергей Андреев и дипломаты почтили память советских солдат, погибших в Европе в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

«Впервые за три года удалось провести церемонию возложения», — подчеркнули в посольстве.

В 2022-м и 2023-м агрессивно настроенные люди не давали дипломатам РФ возложить венки на кладбище в Варшаве 9 мая, окружали и не позволяли им пройти. По данным ТАСС, в этом году площадь у мемориала была занята пророссийскими активистами.

