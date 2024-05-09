Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил в стране скрытые под землей или замаскированные заводы. Об этом пишет газета Mundo.

По данным испанского издания, украинский министр создал «сеть» скрытых предприятий.

«Некоторые... находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — отмечается в материале.

Как сообщил источник газеты в оружейной промышленности, с прошлого года объемы производства на Украине выросли втрое.

Между тем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские силы нанесли серию ударов в районах заводов в Киеве.

