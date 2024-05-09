СМИ: На Украине построили сеть скрытых заводов
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил в стране скрытые под землей или замаскированные заводы. Об этом пишет газета Mundo.
По данным испанского издания, украинский министр создал «сеть» скрытых предприятий.
«Некоторые... находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — отмечается в материале.
Как сообщил источник газеты в оружейной промышленности, с прошлого года объемы производства на Украине выросли втрое.
Между тем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские силы нанесли серию ударов в районах заводов в Киеве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru