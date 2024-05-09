ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области

Запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар сбили в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Объект был уничтожен над Медвенским районом.

«Наши системы ПВО уничтожили... малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее над Курской областью сбили три украинских БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПВОКурская Область

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