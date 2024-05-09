ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области
9 мая 202411:54
Запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар сбили в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Объект был уничтожен над Медвенским районом.
«Наши системы ПВО уничтожили... малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее над Курской областью сбили три украинских БПЛА, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области
- Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
- Путин на параде на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
- Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы
- СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
- Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
- На Красной площади начался Парад Победы
- «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов
- Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru